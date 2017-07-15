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ÇEŞME’DEN VAZGEÇEMİYOR...

HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde eski sevgilisi Hakan Sabancı ile pişti olan Aslışah Alkoçlar, ünlü beldede tatiline devam ediyor.