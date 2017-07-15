ŞİPŞAK

Aslışah Alkoçlar çocukluğuna geri döndü

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:24:38

  • 1 Aslışah Alkoçlar çocukluğuna geri döndü
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    Çeşme’de arkadaşlarıyla tatil yapan Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir erkek arkadaşıyla çocuklar gibi eğlendi.

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    ÇEŞME’DEN VAZGEÇEMİYOR...

    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde eski sevgilisi Hakan Sabancı ile pişti olan Aslışah Alkoçlar, ünlü beldede tatiline devam ediyor. 

  • 3 Aslışah Alkoçlar çocukluğuna geri döndü
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    Sosyetik güzel önceki gün arkadaşlarıyla plajda görüntülendi. Neşeli oldukları gözlenen grup, suda bol bol şakalaştı.

  • 4 Aslışah Alkoçlar çocukluğuna geri döndü
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    ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

    Beyaz bikinisi ve fiziğiyle ilgi odağı olan Alkoçlar adeta çocukluğuna geri döndü. 

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  • 5 Aslışah Alkoçlar çocukluğuna geri döndü
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    Çevredekilere aldırış etmeyen sosyetik güzel, şakalaştığı arkadaşlarından birinin sırtına çıktı. 

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