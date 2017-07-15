Çeşme’de arkadaşlarıyla tatil yapan Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir erkek arkadaşıyla çocuklar gibi eğlendi.
ÇEŞME’DEN VAZGEÇEMİYOR...
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde eski sevgilisi Hakan Sabancı ile pişti olan Aslışah Alkoçlar, ünlü beldede tatiline devam ediyor.
Sosyetik güzel önceki gün arkadaşlarıyla plajda görüntülendi. Neşeli oldukları gözlenen grup, suda bol bol şakalaştı.
ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Beyaz bikinisi ve fiziğiyle ilgi odağı olan Alkoçlar adeta çocukluğuna geri döndü.
Çevredekilere aldırış etmeyen sosyetik güzel, şakalaştığı arkadaşlarından birinin sırtına çıktı.