ŞİPŞAK

Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:21:45

  • 1 Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum
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    Deniz Akkaya, Türkiye’nin ilk Youtube yarışmasına imza atmaya hazırlanıyor.

  • 2 Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ‘Deniz Akkaya ile Model’ adlı yarışmayla, Türk moda dünyasına yeni modeller kazandırmayı hedefleyen Akkaya, yarışmanın tanıtım çekimleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

  • 3 Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum
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    Hülya Avşar’la küllenen gerginliğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tekrar alevlendiren Akkaya, “Kendisini o zaman da sevmiyordum şimdi de sevmiyorum” dedi ve ekledi:

  • 4 Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum
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    “Cahil buluyorum. Çok cahilce konuşuyor. Arda Turan birisini döver, bir tek o sahip çıkar. Bana adam saldırır, ‘İyi yapmış, bir sebebi vardır’ der.  Sizce bu normal mi? Biri birini dövdüğü zaman alkış mı tutmalıyız?”

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  • 5 Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum
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