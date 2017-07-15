Deniz Akkaya: Hülya’yı cahil buluyorum

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“Cahil buluyorum. Çok cahilce konuşuyor. Arda Turan birisini döver, bir tek o sahip çıkar. Bana adam saldırır, ‘İyi yapmış, bir sebebi vardır’ der. Sizce bu normal mi? Biri birini dövdüğü zaman alkış mı tutmalıyız?”