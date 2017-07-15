ŞİPŞAK
Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:29:51 | Güncelleme: 12:56:56
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DENİZ SEKİ
Ben 15 Temmuz’u kapalı bir yerde yüreğim ve içim kan ağlayarak elimden hiç bir şey gelememesinin çaresizliğini yaşadım. 15 Temmuz kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen bütün şehitlere selam olsun, daima dualarımdalar.
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IŞIL REÇBER
Hiç beklenmedik bir anda gelen darbe girişimi ve ülkemizi, devletimizi Cumhurbaşkanı'mızı savunmak adına sokağa dökülen halk... Canını verme pahasına değil canını vererek, canının canı evladını kaybederek engel olundu bu darbeye. Unutulmaz, unutulamaz... 15 Temmuz, halkın demokrasi adına vermiş olduğu mücadelenin günüdür, o yüzden çok önemlidir.
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TARKAN
15 Temmuz'da şehit düşen tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun, vatan size minnettar.
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OLCAY ŞAHAN
Bombalar korkutamaz bu milleti, kurşunlar yıldıramaz inanmış yürekleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu olsun!
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SEREN SERENGİL
Mesele memleket olunca, bizde durum değişir... Dil, din düşünceler ne olursa el ele veririlir tek yürek, tek gövde olunur aynı 15 Temmuz da olduğu gibi... Bugün "yas günü" kaybettiklerimizi anma günü! Bunu unutmayacağız unutturmayacağız! Dualarımız o gün ailesinden ayrılmak zorunda kalan tüm şehitlerimize gelsin...
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ARDA TURAN
Ülkesi için hayatını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Bir daha böyle kara günler yaşamamak dileğiyle...
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DERYA BAYKAL
Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yapılan her türlü darbenin karşısındayız. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Böylesine bir acıyı bir daha yaşamamak dileğiyle... "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
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ŞÜKRAN OVALI
15 Temmuz günü hayatını kaybeden Şehitlerimize rahmet, Gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum
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SİBEL CAN
15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasimize sahip çıkan Şehitlerimizi rahmetle saygımla anıyorum.
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HADİSE
15 Temmuz gecesini, yaşadıklarımızı, korkumuzu, giden canlarımızı unutmak mümkün mü?! Asla değil! Kahraman ve korkusuz vatandaşlarımız sayesinde huzura kavuştuk... Damarlarımızdaki asil kan sayesinde.. Hepinize minnettarız...
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BURCU ESMERSOY
Bu vatan bizim, bu cumhuriyet, bu demokrasi bizim! Aksi düşünülemez kimsenin gücü yetmez.. Bir kez daha şehitlerimize rahmet ailelerine sabır diliyorum
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DEMET AKALIN
Unutmadık... #15temmuz
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ERKAN PETEKKAYA
15 temmuzu unutmayacagız. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
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GÜLBEN ERGEN
15 Temmuz'daki hain darbe girişimini lânetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet!
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MURAT BOZ
Sahip olduğu kudretin damarlarındaki asil kandan geldiğini bilen bir milletin önünde, ülkemizin bütünlüğüne ve geleceğine kasteden ne silah ne tank ne de tüfek durabilir. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Demokrasi!
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İREM DERİCİ
Asla unutmayacağız ne o günü ne de sonrasında yaşanılanları! Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, dimdik çıkarız biz her türlü beladan ama bir daha yaşamayalım! Allah bizi, ülkemizi, askerimizi, polisimizi, hükümetimizi ve BİRLİĞİMİZİ korusun, ülkemizde gözü olanın da gözü çıksın! Dualarınızı eksik etmeyin şehitlerimize ve ailelerine.