Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları

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İREM DERİCİ



Asla unutmayacağız ne o günü ne de sonrasında yaşanılanları! Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, dimdik çıkarız biz her türlü beladan ama bir daha yaşamayalım! Allah bizi, ülkemizi, askerimizi, polisimizi, hükümetimizi ve BİRLİĞİMİZİ korusun, ülkemizde gözü olanın da gözü çıksın! Dualarınızı eksik etmeyin şehitlerimize ve ailelerine.