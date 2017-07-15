ŞİPŞAK

Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:29:51

  • 1 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
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    DENİZ SEKİ

    Ben 15 Temmuz’u kapalı bir yerde yüreğim ve içim kan ağlayarak elimden hiç bir şey gelememesinin çaresizliğini yaşadım. 15 Temmuz kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen bütün şehitlere selam olsun, daima dualarımdalar.

  • 2 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
    2 | 16

    IŞIL REÇBER

    Hiç beklenmedik bir anda gelen darbe girişimi ve ülkemizi, devletimizi Cumhurbaşkanı'mızı savunmak adına sokağa dökülen halk... Canını verme pahasına değil canını vererek, canının canı evladını kaybederek engel olundu bu darbeye. Unutulmaz, unutulamaz... 15 Temmuz, halkın demokrasi adına vermiş olduğu mücadelenin günüdür, o yüzden çok önemlidir.

  • 3 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
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    TARKAN

    15 Temmuz'da şehit düşen tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun, vatan size minnettar.

  • 4 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
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    OLCAY ŞAHAN

    Bombalar korkutamaz bu milleti, kurşunlar yıldıramaz inanmış yürekleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu olsun!

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
    5 | 16

    SEREN SERENGİL

    Mesele memleket olunca, bizde durum değişir... Dil, din düşünceler ne olursa el ele veririlir tek yürek, tek gövde olunur aynı 15 Temmuz da olduğu gibi... Bugün "yas günü" kaybettiklerimizi anma günü! Bunu unutmayacağız unutturmayacağız! Dualarımız o gün ailesinden ayrılmak zorunda kalan tüm şehitlerimize gelsin...

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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