Yanık Buğdaylar
ŞİPŞAK

Şehit çocuklarının gözünden 15 Temmuz

15 Temmuz sonrası ‘Kahraman’ unvanını alan Ankara’nın Kazan İlçesi’ndeki halk direnişi, ‘Yanık Buğdaylar’ adıyla belgesel oldu

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:53:05 Güncelleme: 14:54:50

15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı projenin yönetmenliğini gazeteci Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığınıysa Bülent Günal üstlendi.

HT Magazin'in haberine göre, belgeselde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar şehit Hasan Yılmaz’ın 16 yaşındaki kızı Birgül Yılmaz, şehit Ali Anar’ın 15 yaşındaki oğlu Hüseyin Anar ve şehit Samet Cantürk’ün 15 yaşındaki kardeşi Kazım Cantürk’ün gözünden anlatılıyor. Çekimleri yaklaşık 1 yıl süren belgeselde, çok özel röportajlar da yer alıyor.

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