Şehit çocuklarının gözünden 15 Temmuz

15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı projenin yönetmenliğini gazeteci Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığınıysa Bülent Günal üstlendi.

HT Magazin'in haberine göre, belgeselde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar şehit Hasan Yılmaz’ın 16 yaşındaki kızı Birgül Yılmaz, şehit Ali Anar’ın 15 yaşındaki oğlu Hüseyin Anar ve şehit Samet Cantürk’ün 15 yaşındaki kardeşi Kazım Cantürk’ün gözünden anlatılıyor. Çekimleri yaklaşık 1 yıl süren belgeselde, çok özel röportajlar da yer alıyor.