Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi

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‘Dünyada böyle bir millet yok’

Hande Yener : Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün onları yaşatmak için buradayız. Bir tarafımız buruk, bir tarafımız tüm dünyaya karşı nasıl ayakta durduğumuzu gösteriyor. Birlik zamanı, ben de koşa koşa geldim. Dünyada böyle bir millet yok. Vatanı söz konusu olunca böyle kenetlenen bir millet görmemiştir kimse.