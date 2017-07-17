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İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:44:42

  • 1 İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu
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    Katıldığı partide hamburger siparişi veren İvana Sert'in eski kocası Yurdal Sert, üzerindeki arıyı fark etmeyip hamburgeri ısırınca olanlar oldu.

  • 2 İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu
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    Posta'da yer alan habere göre, İvana Sert'in eski eşi ve oğlunun babası Yurdal Sert'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez.

  • 3 İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu
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    EŞEK ARISINI FARK ETMEYİP HAMBURGERİ ISIRDI

    "Dilini eşek arısı soksun" deyimi gerçek oldu. İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, Bodrum bir partiye katıldı.

  • 4 İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu
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    Bu sırada sipariş ettiği hamburgere konan eşek arısını fark etmedi. Hamburgeri ısırınca arı dilini soktu.

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  • 5 İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'in dilini eşek arısı soktu
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    ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

    Eşek arısının iğnesi bazı bünyelerde ani ölüme neden olabiliyor. Herkesin ödü koptu. Ambulans gelene kadar diline buz kompresi yapıldı. Yurdal Sert ambulansta tedavi edildi.

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