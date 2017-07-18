ŞİPŞAK

İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi

18 Temmuz 2017 Salı, 02:44:54

  • 1 İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi
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    Sinan Akçıl’la ilişkisini noktaladıktan sonra kalbini aşka kapatan Ebru Şallı, yelkenleri suya indirdi! 

  • 2 İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi
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    Adı Cem Yılmaz ve Arda Turan’la anılan ünlü model, gönlünü genç bir işadamına kaptırdı. 

  • 3 İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre mavi tura çıkan çiçeği burnunda âşıklar, önceki gün Bodrum Gündoğan’da demirli süper lüks yatta el ele görüntülendi.

  • 4 İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi
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    Güne deniz keyfi yaparak başlayan Şallı ve sevgilisi, sudan çıktıktan sonra yatın arka kısmında el ele güneşlendi. 

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  • 5 İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi
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    Model, yanağından makas aldığı sevgilisini öpücüklere boğdu. 

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