İşte Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi

Sinan Akçıl’la ilişkisini noktaladıktan sonra kalbini aşka kapatan Ebru Şallı, yelkenleri suya indirdi!
Adı Cem Yılmaz ve Arda Turan’la anılan ünlü model, gönlünü genç bir işadamına kaptırdı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre mavi tura çıkan çiçeği burnunda âşıklar, önceki gün Bodrum Gündoğan’da demirli süper lüks yatta el ele görüntülendi.
Güne deniz keyfi yaparak başlayan Şallı ve sevgilisi, sudan çıktıktan sonra yatın arka kısmında el ele güneşlendi.
Model, yanağından makas aldığı sevgilisini öpücüklere boğdu.