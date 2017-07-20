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‘EVLİLİĞİMİZ ÜÇ YIL ÖNCE BİTMİŞTİ’

“Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz.