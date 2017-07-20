Ebru Şallı ile evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkan sevgilisi Uğur Akkuş, ortak basın açıklaması yapıp ilişkilerinin arkasında durdu.
‘ÜÇ AYDIR DÜRÜST BİR İLİŞKİ YAŞIYORUZ’
HT Magazin'in haberine göre, Ebru Şallı’nın Bodrum’da el ele görüntülendiği kişinin evli ve iki çocuk babası Uğur Akkuş olduğunun ortaya çıkması üzerine işadamının eşi Gonca Derin Akkuş, boşanma davası açacağını açıklamıştı.
Gelişmeler üzerine Akkuş ve Şallı ortak bir basın açıklaması yaptı. İkili üç aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içinde olduklarını belirtip ekledi:
‘EVLİLİĞİMİZ ÜÇ YIL ÖNCE BİTMİŞTİ’
“Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz.
Ancak üç yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını ümit ediyoruz.”