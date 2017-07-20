ŞİPŞAK

Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:00:20

  • 1 Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı
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    Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan’ın herkesi imrendiren aşkı bitti. ‘2 ay önce yollarımızı ayırdık’ diyen Sakuçoğlu, ekledi: ‘İkimiz için de hayırlısı olsun’.

  • 2 Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı
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    Takvim'de yer alan habere göre, güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'yla işadamı Beran Benan'ın herkesi imrendiren aşkı, mutlu sona ulaşamadı. 

  • 3 Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı
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    Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ikili, sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamayan ikili, karşılıklı oturup konuşarak dostça ayrılmaya karar verdi. 

  • 4 Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı
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    Sakuçoğlu, Beran Benan'la 2 ay önce yollarını ayırdıklarını açıkladı ve "İnşallah ikimiz için de hayırlısı olsun" dedi. 

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  • 5 Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı
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    Ünlü stil danışmanı, ayrılığın altında farklı bir şey aranmaması gerektiğinin de altını çizdi.

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