Eliz Sakuçoğlu ve Beran Benan ayrıldı

Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan’ın herkesi imrendiren aşkı bitti. ‘2 ay önce yollarımızı ayırdık’ diyen Sakuçoğlu, ekledi: ‘İkimiz için de hayırlısı olsun’.
Takvim'de yer alan habere göre, güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'yla işadamı Beran Benan'ın herkesi imrendiren aşkı, mutlu sona ulaşamadı.
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ikili, sessiz sedasız yollarını ayırdı. Yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamayan ikili, karşılıklı oturup konuşarak dostça ayrılmaya karar verdi.
Sakuçoğlu, Beran Benan'la 2 ay önce yollarını ayırdıklarını açıkladı ve "İnşallah ikimiz için de hayırlısı olsun" dedi.
Ünlü stil danışmanı, ayrılığın altında farklı bir şey aranmaması gerektiğinin de altını çizdi.