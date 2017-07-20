Hiç bir kavgaya karıştın mı sorusu üzerine bir anısını anlatan İdo Tatlıses; “Bana bir şey yapmadan önce size neler yapacağımı bir düşünün dedim. Sanki Ironman’im sus oğlum otur iki dakika değil mi bayağı dayak yedim. Sonradan bende, onlarda yaptığımız şeyden özür diledik. Yedim yani dayağımı da ama dayak atmasını da öğrendim ondan sonra. Kavgayı sevmiyorum. Onunla bir yere varılmıyor. Öyle biri değilim ” dedi.