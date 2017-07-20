20 TEMMUZ 2017 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İdo Tatlıses, “Ya Da Boşver” isimli yeni şarkısıyla Yasemin Şefik’in radyo programına konuk oldu.
Youtube üzerinden kendi hayatını anlatan bir reality şov programı hazırladığını söyleyen İdo Tatlıses “Her şeyi yayınlacağım, İbrahim Bey'in sinirlenmelerinden, bağırmalarına, annem de var… Her şey var! Kardashainlar gibi Tatlısesler olarak reality şov olacağız. Bir televizyon kanalında bunu rahat yapabileceğimi düşünmedim. Youtube daha cazip geldi." dedi.
Hiç bir kavgaya karıştın mı sorusu üzerine bir anısını anlatan İdo Tatlıses; “Bana bir şey yapmadan önce size neler yapacağımı bir düşünün dedim. Sanki Ironman’im sus oğlum otur iki dakika değil mi bayağı dayak yedim. Sonradan bende, onlarda yaptığımız şeyden özür diledik. Yedim yani dayağımı da ama dayak atmasını da öğrendim ondan sonra. Kavgayı sevmiyorum. Onunla bir yere varılmıyor. Öyle biri değilim ” dedi.
Yasemin Şefik’in “Sevgilin var mı” sorusu üzerine; “Olsa söylerdim ama yok. Annem gibi biri olursa hemen evlenirim. 22 yaşında olsam bile evlenirdim. İbrahim Bey çok şanslıymış. İnşallah 30’umda anneme kalsa 40’ıma kadar bekleyeceğim.”