ŞİPŞAK

Ve Tuvana Türkay itiraf etti

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:12:46

  • 1 Ve Tuvana Türkay itiraf etti
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    Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, hakkında çıkan "Alper Potuk'la aşk yaşıyor" haberlerine açıklık getirdi

  • 2 Ve Tuvana Türkay itiraf etti
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    Son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Tuvana Türkay Hürriyet'e konuştu.

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    Yeni projesini ve bilinmeyenlerini anlatan Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile birlikte olduğunu da belirtti.

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    Ünlü oyuncu, "Evet, bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Ama seviyorsam bu bana özel kalmalı diye düşünüyorum. Bir insanla beraberken onu herkese reklam etmek istiyorsan, gerçekten seviyor olmuyorsun. Dört duvar arasında seviyorsan, esas sevgi bu. Ben de bunu yaşamaya çalışıyorum" dedi.

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