Ve Tuvana Türkay itiraf etti

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Ünlü oyuncu, "Evet, bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Ama seviyorsam bu bana özel kalmalı diye düşünüyorum. Bir insanla beraberken onu herkese reklam etmek istiyorsan, gerçekten seviyor olmuyorsun. Dört duvar arasında seviyorsan, esas sevgi bu. Ben de bunu yaşamaya çalışıyorum" dedi.