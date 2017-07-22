Ve Tuvana Türkay itiraf etti

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, hakkında çıkan "Alper Potuk'la aşk yaşıyor" haberlerine açıklık getirdi
Son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Tuvana Türkay Hürriyet'e konuştu.
Yeni projesini ve bilinmeyenlerini anlatan Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile birlikte olduğunu da belirtti.
Ünlü oyuncu, "Evet, bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Ama seviyorsam bu bana özel kalmalı diye düşünüyorum. Bir insanla beraberken onu herkese reklam etmek istiyorsan, gerçekten seviyor olmuyorsun. Dört duvar arasında seviyorsan, esas sevgi bu. Ben de bunu yaşamaya çalışıyorum" dedi.