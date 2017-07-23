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Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi

23 Temmuz 2017 Pazar, 15:58:08

  • 1 Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi
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    2005 yılında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisinin son bulmasının ardından Selena'da Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, sözlendi.

  • 2 Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi
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    Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile dün gece sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan, "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurdu.

  • 3 Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi
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    1 Ocak 1994 doğumlu genç oyuncu Gizem Güven ilk olarak 'Temiz Aile Temiz Gelecek' adlı dizide 20 bölüm oynayarak oyunculuk hayatına adım attı. Birçok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde 'Sihirli Annem' dizisinde Ceren, 'Selena' adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı.

  • 4 Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi
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  • 5 Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi
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