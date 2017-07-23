Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi

2005 yılında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisinin son bulmasının ardından Selena'da Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, sözlendi.
Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile dün gece sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan, "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurdu.
1 Ocak 1994 doğumlu genç oyuncu Gizem Güven ilk olarak 'Temiz Aile Temiz Gelecek' adlı dizide 20 bölüm oynayarak oyunculuk hayatına adım attı. Birçok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde 'Sihirli Annem' dizisinde Ceren, 'Selena' adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı.