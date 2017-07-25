İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

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- Anne aşkınız hep göz önünde. Onun gibi birini aradığınızı söylemişsiniz...

Annemi çok seviyor ve babamdan bile kıskanıyorum. Bir arada oldukları dönemde yaşım küçük olduğu için nasıl bir hayat yaşıyorlardı bilmiyordum. Şimdi baktığım zaman annem babamı o kadar güzel taşımış ki. Ben de annem gibi bir kadın bulsam da evlensem keşke.