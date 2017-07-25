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İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

25 Temmuz 2017 Salı, 05:49:11

Son teklisi ‘Ya da Boşver’i müzikseverlerin beğenisine sunan İdo Tatlıses HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuştu

  • 1 İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
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    Son teklisi ‘Ya da Boşver’i müzikseverlerin beğenisine sunan İdo Tatlıses, kendisine söylenen “Urfalısın Urfalı gibi davran” sözlerine “Urfalıyım ama Boston’da okudum. Ayrıca Urfalı gibi davranmayı da bilirim” diyerek cevap veriyor

  • 2 İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
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    İDO Tatlıses’le ilk albümü ‘Sonsuz Teşekkürler’ için bir araya geldiğimizde doğal, komik ve kendine güvenen biri vardı karşımda. Üç yıl sonra bu kez yeni şarkısı ‘Ya da Boşver’i konuşmak için bir araya geldik. Tatlıses’teki tek değişim geçen yıllarda edindiği tecrübe olmuş. Yeni bir albüm hazırlığında olan genç şarkıcıyla yeni projelerini baba İbrahim Tatlıses’le ilişkisini konuştuk...

  • 3 İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
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    - ‘Ya da Boşver’le ilgili nasıl tepkiler aldınız? 

    Çok güzel tepkiler aldık. Şarkı Derya Uluğ-Asil Gök şarkısıydı. Bu şarkıyla birlikte 5 şarkı daha almıştım. Eğer menajerimden izin alabilirsem bir albüm yapmak istiyorum. Kendi yazdığım ve arkadaşlarımdan aldığım şarkılar da var. Albüm hazırlıkları devam ediyor.

  • 4 İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
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    ‘EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM’ 

    - Herkes teklilerle devam ederken siz neden albüm yapmak istiyorsunuz? 

    Albüme koyduğum şarkılarla alakalı. Ben yaptığım zaman en iyisi olsun istiyorum. Albümün güme gideceğini düşünmüyorum. 

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  • 5 İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
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    - ‘Ya da Boşver’in klibi çok konuşuldu... 

    Aslında klip son dakikada belli oldu. Siyah jaguarın nesli tükeniyor. Buna da bir dikkat çeker miyiz acaba diye klibe koyduk. Dikkat çekti. 

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