ŞİPŞAK
İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim
25 Temmuz 2017 Salı, 05:49:11 | Güncelleme: 06:13:59
Son teklisi ‘Ya da Boşver’i müzikseverlerin beğenisine sunan İdo Tatlıses HT Magazin'den Neziha Kartal'a konuştu
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Son teklisi ‘Ya da Boşver’i müzikseverlerin beğenisine sunan İdo Tatlıses, kendisine söylenen “Urfalısın Urfalı gibi davran” sözlerine “Urfalıyım ama Boston’da okudum. Ayrıca Urfalı gibi davranmayı da bilirim” diyerek cevap veriyor
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İDO Tatlıses’le ilk albümü ‘Sonsuz Teşekkürler’ için bir araya geldiğimizde doğal, komik ve kendine güvenen biri vardı karşımda. Üç yıl sonra bu kez yeni şarkısı ‘Ya da Boşver’i konuşmak için bir araya geldik. Tatlıses’teki tek değişim geçen yıllarda edindiği tecrübe olmuş. Yeni bir albüm hazırlığında olan genç şarkıcıyla yeni projelerini baba İbrahim Tatlıses’le ilişkisini konuştuk...
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- ‘Ya da Boşver’le ilgili nasıl tepkiler aldınız?
Çok güzel tepkiler aldık. Şarkı Derya Uluğ-Asil Gök şarkısıydı. Bu şarkıyla birlikte 5 şarkı daha almıştım. Eğer menajerimden izin alabilirsem bir albüm yapmak istiyorum. Kendi yazdığım ve arkadaşlarımdan aldığım şarkılar da var. Albüm hazırlıkları devam ediyor.
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‘EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM’
- Herkes teklilerle devam ederken siz neden albüm yapmak istiyorsunuz?
Albüme koyduğum şarkılarla alakalı. Ben yaptığım zaman en iyisi olsun istiyorum. Albümün güme gideceğini düşünmüyorum.
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- ‘Ya da Boşver’in klibi çok konuşuldu...
Aslında klip son dakikada belli oldu. Siyah jaguarın nesli tükeniyor. Buna da bir dikkat çeker miyiz acaba diye klibe koyduk. Dikkat çekti.
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- Konu siz olunca insanlar daha keskin bir yargıda bulunuyor...
İlk başlarda sallayanlar vardı. Şimdi bakıyorum o sallayanlar da dönmüş. İnsanlar şöyle düşünüyor, ona üzülüyorum: “Urfalısın Urfalı gibi davran.” Niye? Urfalıyım ama Boston’da okudum. Ayrıca Urfalı gibi davranmayı da bilirim.
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‘TATLISES SOYADI BANA KALİTE KATIYOR’
- İnsanların sizinle ilgili önyargısı kırılmaya başladı. İbrahim Tatlıses’in şarkıcılağa soyunan oğluyken, Tatlıses’in şarkıcı oğlu oldunuz.
Bir dahaki aşamada sadece İdo olacak. İnsanların gözünde birey oldum ama İbrahim Tatlıses’in oğlu olmak da sonsuza kadar kalabilir. Bana kalite katıyor.
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- Dilan Çıtak’la ilişkiniz ve en başından beri onu kabullenmeniz insanlar tarafından takdir edildi...
Aslında ben olması gerekeni yaptım. O zaman görüşmemiz insanlara farklı gelmiş olabilir.
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- Anne aşkınız hep göz önünde. Onun gibi birini aradığınızı söylemişsiniz...
Annemi çok seviyor ve babamdan bile kıskanıyorum. Bir arada oldukları dönemde yaşım küçük olduğu için nasıl bir hayat yaşıyorlardı bilmiyordum. Şimdi baktığım zaman annem babamı o kadar güzel taşımış ki. Ben de annem gibi bir kadın bulsam da evlensem keşke.
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‘ZAYIFLAMAK İÇİN ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM’
- Dans konusunda profesyonel bir çaba içine girmeyi düşünüyor musunuz?
Dans etmek için uygun bir müzik gerekiyor. Bazen görüyorum, Türk müziği altyapısında dans ediyorlar. Hiç uymuyor. Ne sözlerle ne de müzikle uygun danslar çıkıyor ortaya. Şimdilik böyle saçma sapan dans etmeyi seviyorum.
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- İki ayda 15 kiloyu nasıl verdiniz?
İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım. Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani.
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‘YALNIZLIĞIM DEVAM EDİYOR’
- Çakır Onat’la birlikte olduğunuz yazıldı...
Arkadaşımın paylaşımı çok yanlış anlaşıldı. Böyle bir şey olduğunda saklamam. Dalgınlığıma geldi paylaşmasına izin verdim. Gerçi o da işler bu noktaya gelince sildi. Yapacak bir şey yok. Sadece kız arkadaşım üzüldü dermişim.
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- Yalnızlığınız devam mı ediyor yani?
Evet, yalnızlığım devam ediyor.
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- Tanınan ve popüler bir erkek neden yalnız kalır?
İyi anlaşabildiğim birini bulamadıktan sonra istediğim kadar popüler olayım. Doğduğumdan beri kameraların karşısındayım. 21 yaşında mesleğe başladım. Herkes gibi benim de ilişkilerim oldu. Bu yaşlardan sonra iyi anlaştığım, bir şeyler anlatabildiğim biri olsun istiyorum.
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