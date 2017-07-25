'Cingöz Recai' işbaşında

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Yeni sezonun merakla beklenen filmlerinden ‘Cingöz Recai’den ilk kareler ortaya çıktı. Filmde ‘Pendikli Ömer’ başta olmak üzere birçok farklı karaktere hayat veren Kenan İmirzalıoğlu profesyonel bir hırsızı, Meryem Uzerli ise bir dolandırıcıyı canlandırıyor.