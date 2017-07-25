Kim Kardashian’ın üvey kardeşi, ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner’ın Snapchat hesabı hacklendi.
Jenner, bilgisayar korsanı tarafından çıplak fotoğraflarının yayımlanmasıyla tehdit edildi.
19 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızının önceki gün sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj yayımlandı.
Jenner’ın Snapchat hesabında ‘chikri95' adlı bir kullanıcının adı yer aldı. Kullanıcının, “Kylie Jenner’ın çıplak fotoğraflarını ekliyorum” notu dikkat çekti.
Bu, Jenner’ın ilk hacklenme olayı değildi. Ünlü yıldızın, Haziran 2016’da da Twitter hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçmişti.