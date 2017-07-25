ŞİPŞAK

Kylie Jenner hacklendi

25 Temmuz 2017 Salı, 17:52:16

  • 1 Kylie Jenner hacklendi
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    Kim Kardashian’ın üvey kardeşi, ünlü reality şov yıldızı Kylie Jenner’ın Snapchat hesabı hacklendi.

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    Jenner, bilgisayar korsanı tarafından çıplak fotoğraflarının yayımlanmasıyla tehdit edildi.

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    19 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızının önceki gün sosyal medya hesabından ilginç bir mesaj yayımlandı.

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    Jenner’ın Snapchat hesabında ‘chikri95' adlı bir kullanıcının adı yer aldı. Kullanıcının, “Kylie Jenner’ın çıplak fotoğraflarını ekliyorum” notu dikkat çekti.

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  • 5 Kylie Jenner hacklendi
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    Bu, Jenner’ın ilk hacklenme olayı değildi. Ünlü yıldızın, Haziran 2016’da da Twitter hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçmişti.

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