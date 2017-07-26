Selin İmer Ceceli'den dövme açıklaması

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Yapılan eleştiriler karşısında sessizliğini bozan sosyetik güzel kolundaki dövmeyi paylaşıp şu açıklamayı yaptı: 1983 yıldır var olan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecek cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğiniz için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler... İsimlerinizi zikretmeyeceğim siz kendinizi biliyorsunuz! Fıtratınız insanları yalanlarla kışkırtmak.

Gerçekliğinden eminmiş gibi yaptığınız haberler de aynen bu dövmenin içeriği gibi zandan ve iftiradan ibaret... 1 sene evvel yaptırdığım içerisinde Kelime-i Tevhid yazan bir dövmeyi, insanlara 10 sene önce yaptırdığım bir 'haç'mış gibi lanse ederek ne kadar kasıtlı ve yalan "haber" yaptığınızı da gözler önüne serdiğiniz için size teşekkürü bir borç bilirim...