Deniz Çakır: Beni utandırmayın

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Kendisini görüntüleyen muhabirlerin Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’nü kutlayan ünlü oyuncu, ardından “Bu kıyafeti daha önce de giydim, siz de çekmiştiniz. Bir daha çekerek beni utandırmayın. Poz vermem, çekecekseniz haberim yokken” çekin dedi.