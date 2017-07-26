ŞİPŞAK

Deniz Çakır: Beni utandırmayın

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:57:05

  • 1 Deniz Çakır: Beni utandırmayın
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre;  Deniz Çakır, önceki gece Asmalımescit’teydi. Ünlü oyuncu rastalı saçları ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

  • 2 Deniz Çakır: Beni utandırmayın
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    Kendisini görüntüleyen muhabirlerin Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’nü kutlayan ünlü oyuncu, ardından “Bu kıyafeti daha önce de giydim, siz de çekmiştiniz. Bir daha çekerek beni utandırmayın. Poz vermem, çekecekseniz haberim yokken” çekin dedi.

  • 3 Deniz Çakır: Beni utandırmayın
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    ‘ÇEKMEYİN KARDEŞİM!’

    Alkol sınırını aştığı gözlenen Deniz Çakır, bulunduğu mekândan sabaha karşı arkadaşlarının kollarında çıktı. Çakır’ı taksiye bindiren arkadaşları, gazetecilere “Çekmeyin kardeşim, kadın sarhoş!” diye bağırdı.

  • 4 Deniz Çakır: Beni utandırmayın
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  • 5 Deniz Çakır: Beni utandırmayın
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