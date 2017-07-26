Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'yı en önde izledi

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Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı. İlişkimiz çok güzel gidiyor. İlişkiler sürprizdir zaten. Beklenmedik anda çıkar karşınıza. Her şey güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Birbirimize alıştık. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık" dedi.