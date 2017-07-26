Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'yı en önde izledi

Sıla, beş günlük konser serisinin dördüncüsünü önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Gecede Sıla'nın sürprizi, sevgilisi Ahmet Kural'ın konseri en önde takip etmesi oldu.
Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı. İlişkimiz çok güzel gidiyor. İlişkiler sürprizdir zaten. Beklenmedik anda çıkar karşınıza. Her şey güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Birbirimize alıştık. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık" dedi.
Sıla'nın tüm şarkılarını çok sevdiğini ifade eden yakışıklı oyuncu, "Tüm şarkıları hit olmuş bir isim. Ayırdığım bir parçası yok. Hepsi anlam yüklü şarkılar" şeklinde konuştu. Kural, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayırlısı, nasip. Böyle şeyler konuşulmaz arkadaşlar" cevabını verdi. (Cadde)