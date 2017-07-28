ŞİPŞAK

Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:59:32

  • 1 Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
    1 | 10

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve fırtına sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

  • 2 Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
    2 | 10

    Cansel Elçin

    Fırtınada sığındığım yer... Veteriner kliniği.

  • 3 Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
    3 | 10

    Sinem Kobal

  • 4 Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
    4 | 10

    Murat Boz

    Arabanın camı kırıldı. Bu nasıl bir doludur? Bu kadar uzun süre devam edenine ömrümde ilk defa şahit oluyorum.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
    5 | 10

    Işın Karaca

    Sen koru Allah'ım... İstanbul'um, gelmiş geçmiş olsun.. inşallah kimsenin canı yanmamıştır..

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000