ŞİPŞAK
Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları
28 Temmuz 2017 Cuma, 14:59:32 | Güncelleme: 15:13:44
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve fırtına sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
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Cansel Elçin
Fırtınada sığındığım yer... Veteriner kliniği.
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Murat Boz
Arabanın camı kırıldı. Bu nasıl bir doludur? Bu kadar uzun süre devam edenine ömrümde ilk defa şahit oluyorum.
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Işın Karaca
Sen koru Allah'ım... İstanbul'um, gelmiş geçmiş olsun.. inşallah kimsenin canı yanmamıştır..
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Fırat Albayram ve oyuncu eşi Ceyda Kasabalı da dolu yağışından etkilenen isimlerdendi. Ünlü çift evinin kırık camını 'Bu nasıl bir hava' mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.
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Hakan Hatipoğlu
Dolu!!! Panama ve Dominik'te bile böyle bir şey görmedim. Şaşkınım umarım hasar yoktur... Allah korusun.
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Müge Boz
Sanırım Harem'de düşen vinçlerin çıkardığı yangın
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Işıl Reçber
İstanbul böyle dolu, yağmur görmedi. Camlar kırılacaktı. Sel, deprem, dolu derken umarım kapatmışızdır doğal afet sezonunu.
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Wilma Elles
İstanbul'da buz yağdı.