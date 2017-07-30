Natalia: Türkler oryantal müziği seviyor

MUSTAFA Sandal’la yaptığı düetlerle tanıdık Yunan şarkıcı Natalia’yı. 1999’da Londra’da tanıştığı Sandal’la, 2000 yılında ‘Akışına Bırak’ albümünde yer alan ‘Hatırla Beni’ şarkısında Türkçe-Yunanca düet yaptı. İkili, Sandal’ın ‘Maxi Sandal 2003’ adlı albümündeyse ‘Yok Gerekçem’ ve ‘Aşka Yürek Gerek’ şarkılarını birlikte seslendirdi. Özellikle klibinde de birlikte yer aldıkları ‘Aşka Yürek Gerek’teki düetleri büyük ses getirdi.

Sandal’la ortaklıklarından sonra kendisi de bir albüm ve bir tekli çıkaran Natalia, ardından ortadan kayboldu. 14 yıl sonraysa, Rojin’in sözlerini yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği ‘Bugün Benim Doğum Günüm’ adlı şarkıyla yeniden karşımızda. Kendisi ortalarda görünmediği dönemde yaptıklarını ve yeni teklisini HT Magazin’e anlattı.

‘KENDİMİ TANIMAK İÇİN DURDUM’

Türkiye’deki son çalışmanızı 14 yıl önce yapmıştınız. O zamandan bu yana İstanbul ve Türkiye’de neler değişmiş?

Birçok değişiklik var. Eskiden geldiğim ve bildiğim yerler açık ve daha farklı, yeni yerleri de keşfediyorum. Üçüncü köprü var, AVM’ler artmış. Daha fazla restoran var, eskiden bu kadar çok yoktu, Bir de Arap turistler artmış.

Daha önce Mustafa Sandal’la düetler yapmıştınız. Ardından da bir albüm ve tekli çıkarmıştınız. Neden bir anda ortalıktan yok oldunuz?

Hızlıca Türkiye’den ayrıldım ve kayboldum. Bu kez işlerimi bitirmeyi düşünüyorum.

Neden Türkiye’den hızlıca ayrıldınız peki?

Çok gençtim. Yunanistan’dan çok teklif aldım. Yunanistan’a gittim, oradan da Londra’ya geçtim. Kafamda birçok proje vardı. Müzik piyasası çok zordu ve ben çok gençtim. Müzik piyasasında tanıştığın insanlar, seni nasıl yok edeceğini biliyorlar. Londra’da birçok konser verdim. Sonra da kendim için bir ara vermeye karar verdim. Kendimi tanımak ve ne yapmak istediğimi bulmak için durdum. Şimdiyse devam etmek istiyorum.

‘ARTIK MÜZİK İKİNCİ PLANDA’

Türkiye’den kaçmanızın sebebi bir aşk hikâyesi veya yaşadığınız bir hayal kırıklığı olabilir mi?

Hayır. O zamanlar sadece çocuktum şimdiyse bir kadınım. Eskiden kendi hayatım ikinci planda, müzik birinci plandaydı. Bıraktıktan sonra kendi hayatımı ön plana aldım. Şimdiyse müzik ikinci planda. Hayatım daha önemli olunca müzik daha güzel. Müzik birinci sıradayken hayat çok hızlı hareket ediyor, o tempoda kendini unutabiliyorsun.

‘Mustafa’nın evliliğine çok mutlu oldum’

Mustafa Sandal’la görüşüyor musunuz?

Hayır görüşmüyoruz. Ben Yunanistan’a dönünce bağlantımız koptu.

Aranızda bir aşk ilişkisi geçti mi?

Hayır. Mustafa’nın evlendiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum.

‘Rekabet var polemik yok’

Şu an nerede yaşıyorsunuz?

Yunanistan’da yaşıyorum ama bir ayağım İstanbul’da.

Türk pop piyasasında birçok isim polemik yaşıyor. Yunanistan’da durum nedir?

Rekabet her yerde var ama polemik yok.

‘ROMANTİK VE POZİTİF BİR ŞARKI’

Yeni şarkınız ‘Bugün Benim Doğum Günüm’ nasıl bir şarkı?

Bestesi Yunanistan’ın en büyük büyük şarkı yazarlarından Christos Dantis’e ait. Sözleriniyse Rojin yazdı. Romantik ve pozitif bir şarkı.

Türkiye’de gördüğünüz sevgi ve ilgi Yunanistan’da ses getirdi mi?

Tabii ki konuşuluyor.

Londra’da rock grubunda yer almışsınız. Neden orada rock müzik yapıp Türkiye’de oryantal ritimli bir şarkıyla çıktınız? Hatta klibinizde dansöz kıyafeti de giydiniz...

Müzik müziktir. Türkler bu müziği seviyor ve Türkiye için oryantal daha önemli.

‘Şimdi aşk değil iş zamanı!’

Mustafa Sandal’la düet yaptığınız şarkıda “Aşka yürek gerek” diyordunuz. Aşk hayatınız ne durumda? Var mı hayatınızda biri?

Hiç evlenmedim. Belki var ama zamanla öğreneceksiniz. Şimdi aşk değil, iş zamanı!

‘Dil problemi beni zorluyor’

Türkiye’de en çok zorlandığınız şey nedir?

Dil problemi beni çok zorluyor. Bir de düşünce yapısı farklı olabiliyor. Bu da farklı bir sorun olarak karşıma çıkıyor.

Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkleri çok seviyorum. Biraz benziyoruz. İnsanları seviyorum ve Türkleri de seviyorum. Büyükannem burada doğmuş.

‘Erkekler biraz ısrarcı’

Türkiye’de 14 yıl sonra yeniden sektöre dönmenizde Rojin’le tanışmanız mı etkili oldu?

Rojin’le geçen yıl tanıştım. Bunu bilemiyorum, belki tanışmasak da dönerdim. Rojin’i seviyorum çünkü o bir kadın. Kadınlarla çalışmak daha kolay. Erkeklerle çalışmak çok daha zor. Erkekler biraz ısrarcı olabiliyor.

Ne gibi ısrarları oluyor?

“Akşam yemeğine çıkalım” gibi ısrarlardan söz ediyorum.