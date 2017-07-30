Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı

GULETLE MAVİ TUR
Eşi Didem Hanım ve oğlu Can ile çıktığı Singapur tatilinde hayal kırıklığı yaşayan Erkan Petekkaya, rotayı Ege’ye kırdı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ailesiyle birlikte E.Petekkaya isimli guletiyle mavi tura çıkan ünlü oyuncu önceki gün Göcek’te bir koyda objektiflere takıldı.
TAHTAYI BOTA BAĞLADI
Kahvaltı sonrası paletlerini giyip şnorkelle dalan Petekkaya, öğlen ise sörf yaptı.
Oyuncu, zodyak bota bağlatıp çektirdiği sörf tahtasının üzerine uzandı. Petekkaya, tahtanın üzerinde ayağa kalkmaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.