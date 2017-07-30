ŞİPŞAK

Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:04:35

  • 1 Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı
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    GULETLE MAVİ TUR

    Eşi Didem Hanım ve oğlu Can ile çıktığı Singapur tatilinde hayal kırıklığı yaşayan Erkan Petekkaya, rotayı Ege’ye kırdı. 

  • 2 Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ailesiyle birlikte E.Petekkaya isimli guletiyle mavi tura çıkan ünlü oyuncu önceki gün Göcek’te bir koyda objektiflere takıldı.

  • 3 Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı
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    TAHTAYI BOTA BAĞLADI

    Kahvaltı sonrası paletlerini giyip şnorkelle dalan Petekkaya, öğlen ise sörf yaptı.

  • 4 Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı
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    Oyuncu, zodyak bota bağlatıp çektirdiği sörf tahtasının üzerine uzandı. Petekkaya, tahtanın üzerinde ayağa kalkmaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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  • 5 Erkan Petekkaya, tahtayı bota bağladı
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