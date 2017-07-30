ŞİPŞAK

Asena Atalay eski günlerine döndü

30 Temmuz 2017 Pazar, 13:09:32

  • 1 Asena Atalay eski günlerine döndü
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    Futbolcu Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay eski çılgın günlerine döndü.

  • 2 Asena Atalay eski günlerine döndü
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    Posta'da yer alan habere göre, Bodrum’da tatil yapan Asena Atalay, önceki gün Yalıkavak’ta bir ‘happy hour’ partisine katıldı.

  • 3 Asena Atalay eski günlerine döndü
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    Koltukların, masaların üzerinde dans etti. Ardından başka bir plajda düzenlenen ‘color party’de yüzünü rengarenk boyadı ve yine çılgınca dans etti.

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    Dün de yakın arkadaşı oyuncu Şebnem Bozoklu ile tatil için Atina’ya gitti.

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  • 5 Asena Atalay eski günlerine döndü
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    Asena Erkin geçen hafta yenilediği silikonları ile dikkat çekmişti.

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