ŞİPŞAK

Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 13:49:09 İHA

  • 1 Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
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    Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, Hadise ile aynı sahneyi paylaşarak muhteşem bir konser verdi. 

  • 2 Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
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    İHA'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de sevenlerine unutamayacakları saatler yaşattı.

  • 3 Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
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    Hadise'nin beach clubünde sahne alan Akalın hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Akalın'a eşi Okan Kurt ise Dj'lik yaparak eşlik etti. 

  • 4 Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
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    Kızları Hira ile gelen Akalın ve Kurt bir yandan çocuklarına göz kulak olurken, bir yandan ise sahnenin tozunu attırdılar.

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  • 5 Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
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    Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un Dj'lik yapmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

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