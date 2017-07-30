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"Okan'ın hobisi çok seviyor bu işi. Çok stresli bir işi var. Sahnede stres atıyor. Ben de izin verdim o yüzden. Aslında Okan'a başka bir teklif de var ama ben şu anda açıklamayayım. Televizyon projesi ama henüz net değil o yüzden söylemeyeyim."