ŞİPŞAK
Demet Akalın: Okan sahnede stres atıyor
30 Temmuz 2017 Pazar, 13:49:09 | Güncelleme: 13:55:55
İHA
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Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, Hadise ile aynı sahneyi paylaşarak muhteşem bir konser verdi.
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İHA'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de sevenlerine unutamayacakları saatler yaşattı.
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Hadise'nin beach clubünde sahne alan Akalın hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Akalın'a eşi Okan Kurt ise Dj'lik yaparak eşlik etti.
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Kızları Hira ile gelen Akalın ve Kurt bir yandan çocuklarına göz kulak olurken, bir yandan ise sahnenin tozunu attırdılar.
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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un Dj'lik yapmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
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"Okan'ın hobisi çok seviyor bu işi. Çok stresli bir işi var. Sahnede stres atıyor. Ben de izin verdim o yüzden. Aslında Okan'a başka bir teklif de var ama ben şu anda açıklamayayım. Televizyon projesi ama henüz net değil o yüzden söylemeyeyim."
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Demet Akalın'a eşi Okan Kurt Dj'lik yaparken kızı Hira da sahne kenarından annesini dinledi.
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Hadise de annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Demet Akalın'ı dinlemeye geldi.
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Hira'nın Hadise'ye hayran olduğunu söyleyen Demet Akalın bu yüzden konsere gelirken Hira'yı da getirdiklerini söyledi.
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Demet Akalın'ın davetiyle sahneye çıkan Hadise, son albümünün isim şarkısı "Şampiyon"u seslendirdi. 2 yakın dost beraber şarkı söyleyip dans etti.
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