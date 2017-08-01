ŞİPŞAK

Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz

01 Ağustos 2017 Salı, 09:15:54

  • 1 Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
    1 | 10

    Murat Başoğlu’nun önceki gün Bodrum’da öpüşürken görüntülendiği genç kadının, fitness hocası olduğu ve Başoğlu’na ait Etiler’deki spor salonunda çalıştığı iddia edildi.

  • 2 Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
    2 | 10

    Hürriyet'in haberine göre; 14 yıldır Hande Bermek’le evli olan bir çocuk babası sunucu, söz konusu görüntülerin evliliğini etkilemediğini ileri sürdü: "İşimize gücümüze bakıyoruz. Bir şey yok. Ayın 12’sinde Çeşme’ye, Kenan Doğulu’nun konserini izlemeye gideceğiz. Hayatımıza devam ediyoruz."

  • 3 Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
    3 | 10

    Çifte yakın kaynaklar, ailesinin Hande Bermek’e “Bir an evvel boşan. Bu skandaldan kurtul” dediğini ileri sürüyor.

  • 4 Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
    4 | 10

    Murat Başoğlu, önceki gün Yalıkavak açıklarındaki teknede genç bir kadınla görüntülendi. Ünlü sunucu, çok ses getiren bu fotoğrafların eşi Hande Bermek’le evliliğini bitirmeye sebep olmayacağını iddia etti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
    5 | 10
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 9 dakika önce
    adamların mezhebi geniş
  • Misafir 31 dakika önce
    Yaz kızım 200 torba çimento..
  • Misafir 5 dakika önce
    GÜZEL ÇOK GÜZEL
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000