Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz

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Hürriyet'in haberine göre; 14 yıldır Hande Bermek’le evli olan bir çocuk babası sunucu, söz konusu görüntülerin evliliğini etkilemediğini ileri sürdü: "İşimize gücümüze bakıyoruz. Bir şey yok. Ayın 12’sinde Çeşme’ye, Kenan Doğulu’nun konserini izlemeye gideceğiz. Hayatımıza devam ediyoruz."