Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de

Alişan’IN nişanlısı Eda Erol, tek başına Nişantaşı’nda görüntülendi.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Erol, ünlü şarkıcıyla birlikte çok güzel bir ev baktıklarını belirtti.
Düğün hazırlıklarının başladığını söyleyen Erol, “Kasım ayında bir pazar günü evleneceğiz” dedi.
‘ALİŞAN’A ASLA TOZ KONDURMAM’
EDA Erol, konu, Alişan’ın “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim” şeklindeki açıklamasına geldiğinde, bu sözlere kırılmadığını söyledi ve ekledi:
“Alişan aslında ‘Kendi halinde, masum birini istiyorum’ demek istemiş ama cümlelerini yanlış seçmiş.