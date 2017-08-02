Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de

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‘ALİŞAN’A ASLA TOZ KONDURMAM’

EDA Erol, konu, Alişan’ın “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim” şeklindeki açıklamasına geldiğinde, bu sözlere kırılmadığını söyledi ve ekledi: