ŞİPŞAK

Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:37:30

  • 1 Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de
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    Alişan’IN nişanlısı Eda Erol, tek başına Nişantaşı’nda görüntülendi. 

     

  • 2 Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de
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    Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Erol, ünlü şarkıcıyla birlikte çok güzel bir ev baktıklarını belirtti. 

  • 3 Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de
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    Düğün hazırlıklarının başladığını söyleyen Erol, “Kasım ayında bir pazar günü evleneceğiz” dedi.

  • 4 Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de
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    ‘ALİŞAN’A ASLA TOZ KONDURMAM’

    EDA Erol, konu, Alişan’ın “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim” şeklindeki açıklamasına geldiğinde, bu sözlere kırılmadığını söyledi ve ekledi: 

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  • 5 Eda Erol: Alişan'ın çayını da götüreceğim terliğini de
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    “Alişan aslında ‘Kendi halinde, masum birini istiyorum’ demek istemiş ama cümlelerini yanlış seçmiş. 

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