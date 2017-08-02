Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Eşi Burak Özçivit'in, 'Kardeşim Benim 2' filminin çekimleri için Rize'de bulunan Evcen, balkonda çekilen karesini paylaşmasıyla silmesi bir oldu.
Kolu olduğundan kilolu çıkan oyuncu, duruma hemen müdahale edip hesabından sildi. Ardından kolunu yarısının görüleceği şekilde kolajlayarak hesabına yeniden yükledi. Fahriye'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun fotoğrafının altına çok sayıda esprili yorum yapıldı.