ŞİPŞAK

Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:16:39

  • 1 Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu
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    Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

  • 2 Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu
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    Eşi Burak Özçivit'in, 'Kardeşim Benim 2' filminin çekimleri için Rize'de bulunan Evcen, balkonda çekilen karesini paylaşmasıyla silmesi bir oldu.

  • 3 Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu
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    Kolu olduğundan kilolu çıkan oyuncu, duruma hemen müdahale edip hesabından sildi. Ardından kolunu yarısının görüleceği şekilde kolajlayarak hesabına yeniden yükledi. Fahriye'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun fotoğrafının altına çok sayıda esprili yorum yapıldı.

  • 4 Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu
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  • 5 Fahriye Evcen'in paylaşımı olay oldu
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