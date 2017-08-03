Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci
ŞİPŞAK

Okan Ali'yi görmek için 10 bin kilometre yol gitti

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin oğulları Okan Ali'nin ilk ziyaretçisi Serkan Altunorak oldu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:21:23 Güncelleme: 13:03:36

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin oğulları Okan Ali'nin ilk ziyaretçisi, çiftin oyuncu arkadaşı, geçtiğimiz sezon "Cesur ve Güzel" dizisiyle ekranlarda olan Serkan Altunorak oldu.

Amerika'ya giden Altunorak, arkadaşlarıyla hasret giderip; Okan Ali'yi gördü. Bülent Şakrak ise sosyal medya hesabından "Oğlumuzun ilk ziyaretçisi Serkan Altunorak şeref verdi efendim. Hep birlikte hay maşşallahhh dediğimiz dakikalar.." notuyla arkadaşının ziyaretini takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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