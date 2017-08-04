ŞİPŞAK

Murat Başoğlu ev hapsinde!

04 Ağustos 2017 Cuma, 00:52:46

  • 1 Murat Başoğlu ev hapsinde!
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    Bodrum Yalıkavak’ta bir kadınla, kendisine ait sürat teknesinde öpüşürken yakalanan 14 yıllık evli, 1 çocuk babası Murat Başoğlu, kendini eve kapattı. 

     

  • 2 Murat Başoğlu ev hapsinde!
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    Skandal sonrası ortalarda görünmeyen ünlü sunucu, önceki gün Gündoğan’daki evlerinin bahçesinde görüntülendi.

  • 3 Murat Başoğlu ev hapsinde!
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre dakikalarca telefonda konuşan Başoğlu, “Yemek hazır” diye seslenen yardımcısına, “İstemiyorum” diye cevap verdi.

  • 4 Murat Başoğlu ev hapsinde!
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    HT MAGAZİN’e verdiği röportajda, “Eşeklik yaptım, cezamı çekeceğim” sözünü ispatlarcasına kendini evine kapatan Başoğlu, moralsiz haliyle dikkat çekti. 

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  • 5 Murat Başoğlu ev hapsinde!
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    Bahçede tur atarak telefonla konuşan ünlü sunucu, karşısındaki kişiye, “Hatamın farkındayım” diye dert yandı.

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