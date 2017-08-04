Murat Başoğlu ev hapsinde!

Bodrum Yalıkavak’ta bir kadınla, kendisine ait sürat teknesinde öpüşürken yakalanan 14 yıllık evli, 1 çocuk babası Murat Başoğlu, kendini eve kapattı.
Skandal sonrası ortalarda görünmeyen ünlü sunucu, önceki gün Gündoğan’daki evlerinin bahçesinde görüntülendi.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre dakikalarca telefonda konuşan Başoğlu, “Yemek hazır” diye seslenen yardımcısına, “İstemiyorum” diye cevap verdi.
HT MAGAZİN’e verdiği röportajda, “Eşeklik yaptım, cezamı çekeceğim” sözünü ispatlarcasına kendini evine kapatan Başoğlu, moralsiz haliyle dikkat çekti.
Bahçede tur atarak telefonla konuşan ünlü sunucu, karşısındaki kişiye, “Hatamın farkındayım” diye dert yandı.