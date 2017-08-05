Türkan Şoray’ı duygulandıran portre

Türkan Şoray’ın, başrolünü Kadir İnanır’la paylaştığı, Türk sinemasının kült filmi ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da canlandırdığı ‘Asya’ karakteri artık Balat sokaklarında!



HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde yakalandığı Cushing sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olan Şoray’ı, Balat’taki bir sokağa çizilen bu portre çok duygulandırdı. Türk sinemasının Sultan’ı, 7’den 70’e herkesin önünde poz verdiği portre için “Hâlâ sevildiğini görmek muazzam bir olay. Bu portre bana hem güç verdi hem de bugüne kadar gördüğüm en muazzam portre oldu. Bizim gibi sanatçılara yaşarken değer verilmesi takdir edilecek bir durum” diye konuştu.

Türkan Şoray

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