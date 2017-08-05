Gülşen: Bebeğimi uyutup sahneye çıkıyorum

İHA'nın haberine göre; Eşi Ozan Çolakoğlu ile beraber sahne alan Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Gündüz bir beach sahne alan ünlü sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirdi.



Doğum sonrası kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan Gülşen sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gülşen bebeğini uyutmadan sahneye çıkmadığını söyleyerek, "Yaz dönemi çok yoruluyoruz. Cildime özen gösteriyorum, temizliyorum, kremlerimi sürmeye çalışıyorum. Çok büyük koşturmaca var. Mesela şimdi oğlumu salladım ayağımda uyuttum ve konsere geldim. Onun beslenmesi, mutluluğu her şeyden önemli benim için. Bütün programımı bebeğime göre ayarlıyorum. Sahneye çıkmadan önce onu uyutmuşsam çok huzurlu bir şekilde çıkıyorum" dedi.



Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un DJ'lik yapmaya başlamasıyla ilgili olarak düşünceleri sorulan Gülşen, "Demet izin verdiyse kimse karışamaz çünkü Demet eniştenin bu işlere girmesine çok razı değildi. Okan onu razı ettiyse bize söz düşmez. Başarılar diliyoruz." dedi.



Konuyla ilgili olarak Ozan Çolakoğlu ise şunları söyledi: "Okan'ı sahnede izleme fırsatım olmadı ama normalde de Okan çok eğlenceli bir adam. Sahnede de öyle olduğunu düşünüyorum." dedi.

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