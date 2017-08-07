Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.
Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.
Bunun yanı sıra Serdar Ortaç "Eşime bakmalarından gurur duyarım" sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Geçtim bunları. Artık alıştım…"