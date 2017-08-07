ŞİPŞAK

Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:37:13

  • 1 Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…
    1 | 12

    Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

  • 2 Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…
    2 | 12

    Milliyet'te yer alan habere göre; Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.

  • 3 Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…
    3 | 12

    Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…
    4 | 12

    Bunun yanı sıra Serdar Ortaç "Eşime bakmalarından gurur duyarım" sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Geçtim bunları. Artık alıştım…"

  • 5 Serdar Ortaç: Geçtim bunları. Artık alıştım…
    5 | 12
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000