ŞİPŞAK

Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:07:58

  • 1 Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu
    1 | 12

    Sosyal medyayı sık kullanan isimlerin başında gelen Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu.

  • 2 Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu
    2 | 12

    Sporcu kişiliğiyle de tanınan ünlü mankenin bu karesine yüzlerce yorum yapıldı. En ilginç yorum ise Şıkel'in yakın arkadaşı Alişan'dan geldi. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Gudum görmeyeli kanat uzunluğun almış başını gitmiş iki çıprsan elini uçucaksın bu ne yavvv" mesajını yazdı.  Şıkel bu yoruma, "Hahaha Kıbrıs'a iniş yaptım ya açık kalmış" notuyla cevap verdi. Alişan bu sözlere karşılık, "Allah iniş takımlarına zeval vermesin gudum" dedi.

  • 3 Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu
    3 | 12
    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu
    4 | 12
  • 5 Çağla Şıkel'in paylaştığı fotoğraf olay oldu
    5 | 12
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000