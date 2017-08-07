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Sporcu kişiliğiyle de tanınan ünlü mankenin bu karesine yüzlerce yorum yapıldı. En ilginç yorum ise Şıkel'in yakın arkadaşı Alişan'dan geldi. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Gudum görmeyeli kanat uzunluğun almış başını gitmiş iki çıprsan elini uçucaksın bu ne yavvv" mesajını yazdı. Şıkel bu yoruma, "Hahaha Kıbrıs'a iniş yaptım ya açık kalmış" notuyla cevap verdi. Alişan bu sözlere karşılık, "Allah iniş takımlarına zeval vermesin gudum" dedi.