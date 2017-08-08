ŞİPŞAK

Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı

08 Ağustos 2017 Salı, 09:08:07

  • 1 Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı
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    Hürriyet'in haberine göre; Uzun zamandır Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte olan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da Cansu Taşkın’la objektife yakalandı.

  • 2 Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı
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    Sinan Akçıl, dün imam nikahı itirafıyla magazin basınındaydı. Katıldığı programda “İki kez imam nikahı ile evlendim” diyen Akçıl’ın sözleri, akıllara Ebru Şallı ve uzun zamandır birlikte olduğu Otilia’yı getirdi.

  • 3 Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı
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    Ancak Akçıl bu sözün basına yansımasından bir gün önce Bodrum’da bir başka güzelle görüntülendi.

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  • 4 Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı
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    Akçıl, önceki gün Cansu Taşkın’la Yalıkavak’taki bir plajdaydı. Bir locada yan yana oturan ikilinin samimiyeti gözlerden kaçmadı.

  • 5 Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı
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    Otilia da aynı saatlerde sadece birkaç kilometre uzaklıktaki beach’te konserdeydi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    Yahu bu adami kim neye sever anlamis degilim
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