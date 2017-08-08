Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı

Hürriyet'in haberine göre; Uzun zamandır Rumen şarkıcı Otilia ile birlikte olan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da Cansu Taşkın’la objektife yakalandı.
Sinan Akçıl, dün imam nikahı itirafıyla magazin basınındaydı. Katıldığı programda “İki kez imam nikahı ile evlendim” diyen Akçıl’ın sözleri, akıllara Ebru Şallı ve uzun zamandır birlikte olduğu Otilia’yı getirdi.
Ancak Akçıl bu sözün basına yansımasından bir gün önce Bodrum’da bir başka güzelle görüntülendi.
Akçıl, önceki gün Cansu Taşkın’la Yalıkavak’taki bir plajdaydı. Bir locada yan yana oturan ikilinin samimiyeti gözlerden kaçmadı.
Otilia da aynı saatlerde sadece birkaç kilometre uzaklıktaki beach’te konserdeydi.