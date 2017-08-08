Sinan Akçıl, Cansu Taşkın'la yakalandı

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Sinan Akçıl, dün imam nikahı itirafıyla magazin basınındaydı. Katıldığı programda “İki kez imam nikahı ile evlendim” diyen Akçıl’ın sözleri, akıllara Ebru Şallı ve uzun zamandır birlikte olduğu Otilia’yı getirdi.