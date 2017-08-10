Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından Cansu Taşkın, son paylaşımı ile yine gündem oldu. Mini elbiseli bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü mankenin boyunu uzatmak ve daha zayıf görünmek için 'Photoshop' yaptığı iddia edildi.
Daha önce de fotoğrafları hakkında 'photoshop' iddiası çıkan Taşkın'ın kareleri takipçilerini ikişye böldü.
Bazı kullanıcılar 'Kızın boyu zaten uzun' derken, bazıları ise 'Bariz photoshop var', 'Duvarı geçmiş', 'Kız hangi program bu' şeklinde yorumlar yaptı. Cansu Taşkın'ın ne açıklama yapacağı merak konusu.