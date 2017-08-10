Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

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Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından Cansu Taşkın, son paylaşımı ile yine gündem oldu. Mini elbiseli bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü mankenin boyunu uzatmak ve daha zayıf görünmek için 'Photoshop' yaptığı iddia edildi.