ŞİPŞAK

Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:26:35

  • 1 Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından Cansu Taşkın, son paylaşımı ile yine gündem oldu.  Mini elbiseli bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü mankenin boyunu uzatmak ve daha zayıf görünmek için 'Photoshop' yaptığı iddia edildi.

  • 2 Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Daha önce de fotoğrafları hakkında 'photoshop' iddiası çıkan Taşkın'ın kareleri takipçilerini ikişye böldü.

  • 3 Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Bazı kullanıcılar 'Kızın boyu zaten uzun' derken, bazıları ise 'Bariz photoshop var', 'Duvarı geçmiş', 'Kız hangi program bu' şeklinde yorumlar yaptı. Cansu Taşkın'ın ne açıklama yapacağı merak konusu.

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  • 4 Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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  • 5 Cansu Taşkın'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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