ŞİPŞAK

Ünlülerin bahşişle imtihanı!

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:26:07

  • 1 Ünlülerin bahşişle imtihanı!
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    Akıllı telefonlar ve sosyal medyanın gelişimiyle hayatlarının her anında yakın markajda kalan ünlüler, son günlerdeki bahşiş tartışmasının tam göbeğinde. Ünlülerin garsonlar ve valelerin yanı sıra sokak satıcıları ve müzisyenlerine verdikleri bahşişler mercek altında. Bakalım bahşiş konusunda kim ne kadar cömert... HT Magazin'den Ebru Ayaz'ın haberine göre; Yanında para balyasıyla gezen Bülent Ersoy bahşişin kraliçesi. Megastar Tarkan hesabın 10 katı bahşiş öderken müzisyen ailenin kızı Sibel Can, sokak çalgıcılarına kesenin ağzını sonuna kadar açıyor...

  • 2 Ünlülerin bahşişle imtihanı!
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    Dışarıya para balyasıyla çıkan, etrafını saran sokak çocuklarına 60, çiçekçiye 20 lira veren Bülent Ersoy, garsonlara bıraktığı 2 bin lira ile bahşişin kraliçesi.

  • 3 Ünlülerin bahşişle imtihanı!
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    Pizzacıda garsonlara 1.750 lira bırakan Tarkan ile sokak çalgıcılarına 500 lira veren Murat Yıldırım, Diva’nın peşinde. Doğum gününde çalan çalgıcılara 35 lira veren Cengiz Coşkun ile valeye 20 lira uzatan Hülya Avşar ise listenin en altında...

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  • 4 Ünlülerin bahşişle imtihanı!
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    Keremcem önceki akşam Asmalımescit’te otomobilinin etrafını saran çocuklara 50’şer TL bahşiş verdi.

  • 5 Ünlülerin bahşişle imtihanı!
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    GURURLANDI BİN DOLAR VERDİ
    Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda Taksim’de Türkçe şarkı söyleyen Ugandalı bir müzisyene bin dolar bahşiş verdi. Alkoçlar, Türkçe şarkı söyleyen sokak sanatçısına destek olmak istediğini söyledi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 15 dakika önce
    sonucta halkin parasini veriyor, okadarda versinler yani
  • Misafir 30 dakika önce
    Fazla bahşiş görgüsüzlük, az bahşiş cimrilik. Kaydı olmayan bir gelir. Bence hiç verilmemeli.
  • Misafir 48 dakika önce
    Ne yapasınlar ev mi alsınlar ? Bedava mı yapıyorsun işini ? Bahşiş işi gönül işi iste verir ister vermez. Çok verene " bu çok para , alamayız" demediğiniz gibi az vereninde , hiç vermeyeni de sorgulayamazsın.
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