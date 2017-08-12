ŞİPŞAK
Ünlülerin bahşişle imtihanı!
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:26:07 | Güncelleme: 10:56:09
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Akıllı telefonlar ve sosyal medyanın gelişimiyle hayatlarının her anında yakın markajda kalan ünlüler, son günlerdeki bahşiş tartışmasının tam göbeğinde. Ünlülerin garsonlar ve valelerin yanı sıra sokak satıcıları ve müzisyenlerine verdikleri bahşişler mercek altında. Bakalım bahşiş konusunda kim ne kadar cömert... HT Magazin'den Ebru Ayaz'ın haberine göre; Yanında para balyasıyla gezen Bülent Ersoy bahşişin kraliçesi. Megastar Tarkan hesabın 10 katı bahşiş öderken müzisyen ailenin kızı Sibel Can, sokak çalgıcılarına kesenin ağzını sonuna kadar açıyor...
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Dışarıya para balyasıyla çıkan, etrafını saran sokak çocuklarına 60, çiçekçiye 20 lira veren Bülent Ersoy, garsonlara bıraktığı 2 bin lira ile bahşişin kraliçesi.
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Pizzacıda garsonlara 1.750 lira bırakan Tarkan ile sokak çalgıcılarına 500 lira veren Murat Yıldırım, Diva’nın peşinde. Doğum gününde çalan çalgıcılara 35 lira veren Cengiz Coşkun ile valeye 20 lira uzatan Hülya Avşar ise listenin en altında...
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Keremcem önceki akşam Asmalımescit’te otomobilinin etrafını saran çocuklara 50’şer TL bahşiş verdi.
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GURURLANDI BİN DOLAR VERDİ
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda Taksim’de Türkçe şarkı söyleyen Ugandalı bir müzisyene bin dolar bahşiş verdi. Alkoçlar, Türkçe şarkı söyleyen sokak sanatçısına destek olmak istediğini söyledi.
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MEGA BAHŞİŞ
Almanya'nın Siegburg kentine giden Tarkan, Türk garsonların ilgisini karşılıksız bırakmadı. İki pizza, bir salata ve içecek siparişi veren Tarkan, 195 lira tutan hesap için toplam 1.750 lira ödedi.
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'İÇİMDEN GELDİ'
İki yıl önce Asmalımescit’te dostlarıyla yemek yiyen ünlü şarkıcı Sibel Can, mekân çıkışı sokak çalgıcılarının yoğun ilgisi karşısında kayıtsız kalamadı. Çalgı grubuna 1.200 lira veren Can, bahşişin miktarını soran gazetecilere, “Para konuşmak ayıptır. Ben müzisyen kızıyım. Onları görünce içimden para vermek geldi” demişti.
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PARA ÜSTÜ İSTEDİ
Kızı Zehra’yla Etiler’de yemek yiyen Hülya Avşar, mekân çıkışı 20 lira uzattığı valenin “Az değil mi?” sözü üzerine sinirlenerek parasının üstünü talep etmişti.
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PARASI YOKMUŞ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, geçtiğimiz günlerde Asmalımescit’te eğlendiği mekânın çıkışında vale engeline takıldı. Görevli vale Fernandao’ya “Ücreti eksik ödediniz” deyince, Brezilyalı golcü kırık Türkçe’siyle “Üzerimde 10 lira var. Bunu verebilirim” demiş ve 10 lira ödemişti.
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VALELERLE TARTIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te arkadaşıyla buluşan oyuncu Ufuk Bayraktar, mekândan ayrılırken valelerle tartıştı. Hizmeti beğenmediğini söyleyen oyuncu “Bir de para mı istiyorsunuz?” diyerek en eli sıkı ünlüler arasında girdi.
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ÜNLÜLERDEN DAHA ÇOK BAHŞİŞ
Tarkan Abdullahoğlu: Bahşiş verecek olan kişi ünlü olunca herkesin beklentisi yüksek oluyor. Diğer müşterilerin verdiği bahşiş miktarı kadar verdikleri zaman yüzler asılıyor. Özellikle çiçekçiler ve sokak çalgıcıları “Sana yakışıyor mu. Sende çok para var” diyorlar. Ünlülerin bazıları gereğinden fazla bonkörlük yaparken bazıları hiç bahşiş vermiyor.
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Nuri Altuntaş: Ünlü isimlerin bahşiş konusunda intisnai durumlar haricinde bonkör olduklarını söyleyemeyiz. Özel günlerde ve gazetecilerin olduğu durumlarda adı cimriye çıkmasın diye birçok ünlünün yüklü miktarda bahşiş bıraktıklarını yıllardır görüyoruz. Ayrıca lüks mekânlara gittiğinde bahşiş bırakanların daha mütevazı yerlerde ellerinin ceplerine gitmediğini söyleyebiliriz.
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