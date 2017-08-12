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ÜNLÜLERDEN DAHA ÇOK BAHŞİŞ

Tarkan Abdullahoğlu: Bahşiş verecek olan kişi ünlü olunca herkesin beklentisi yüksek oluyor. Diğer müşterilerin verdiği bahşiş miktarı kadar verdikleri zaman yüzler asılıyor. Özellikle çiçekçiler ve sokak çalgıcıları “Sana yakışıyor mu. Sende çok para var” diyorlar. Ünlülerin bazıları gereğinden fazla bonkörlük yaparken bazıları hiç bahşiş vermiyor.