İrem Derici'den takipçisine ayar

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Derici "Siz diye hitap etmek daha saygılıdır, karşınızdakine değil size değer kazandırır. Benim için iyi olanı emin olun ki ben düşünür ve bilirim. Şimdi lütfen o telefonu sakince sehpanıza bırakıp evrene karışın! Kitap okumak, film izlemek falan... Sosyallesşin, boşverin k.çı kırık ünlüler ne paylaşmış ne etmiş..." ifadelerini kullandı.