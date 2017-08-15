Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı

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Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını her fırsatta yalanlayan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur cephesinden kötü haber geldi. İlişkilerinin akıbeti papatya falına dönen ünlü çift, kesin olarak boşanma kararı aldı.