ŞİPŞAK

Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı

15 Ağustos 2017 Salı, 04:46:03

  • 1 Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı
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    Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını her fırsatta yalanlayan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur cephesinden kötü haber geldi. İlişkilerinin akıbeti papatya falına dönen ünlü çift, kesin olarak boşanma kararı aldı. 

  • 2 Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı
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    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre kararı aileleriyle paylaşan ikili, sahne çalışmaları nedeniyle Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyan popçunun İstanbul’a dönmesiyle boşanma işlemlerini başlatacak.

  • 3 Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı
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    KANKASI ÖZTUNÇ’LA MAVİ TURDA

    Ayrılık kararını yaz sezonunu kapatıp İstanbul’a döndükleri zaman açıklamayı planladıkları öğrenilen ikiliden Dalkılıç, önceki gün Çeşme konser verdi.

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  • 4 Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı
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    Yakın arkadaşı Dilara Öztunç ile mavi tura çıkan Boluğur, eşini izlemeye gitmedi. Ünlü popçunun sahnede olduğu dakikalarda güzel oyuncu tekneden fotoğraflar paylaşarak Dalkılıç’a adeta nispet yaptı.

  • 5 Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı
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    Kankası Dilara Öztunç’la kiraladıkları lüks tekneyle Ege’de koyları gezen Boluğur’un neşeli hali evliliğin çok önce bittiği şeklinde yorumlandı.

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