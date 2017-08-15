Merve Boluğur eşi Murat Dalkılıç'ın sahnede olduğu dakikalarda tekneden fotoğraf paylaştı

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını her fırsatta yalanlayan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur cephesinden kötü haber geldi. İlişkilerinin akıbeti papatya falına dönen ünlü çift, kesin olarak boşanma kararı aldı.
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre kararı aileleriyle paylaşan ikili, sahne çalışmaları nedeniyle Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyan popçunun İstanbul’a dönmesiyle boşanma işlemlerini başlatacak.
KANKASI ÖZTUNÇ’LA MAVİ TURDA
Ayrılık kararını yaz sezonunu kapatıp İstanbul’a döndükleri zaman açıklamayı planladıkları öğrenilen ikiliden Dalkılıç, önceki gün Çeşme konser verdi.
Yakın arkadaşı Dilara Öztunç ile mavi tura çıkan Boluğur, eşini izlemeye gitmedi. Ünlü popçunun sahnede olduğu dakikalarda güzel oyuncu tekneden fotoğraflar paylaşarak Dalkılıç’a adeta nispet yaptı.
Kankası Dilara Öztunç’la kiraladıkları lüks tekneyle Ege’de koyları gezen Boluğur’un neşeli hali evliliğin çok önce bittiği şeklinde yorumlandı.