ŞİPŞAK

Bergüzar Korel nöbeti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:28:30

  • 1 Bergüzar Korel nöbeti
    1 | 10

    Bergüzer Korel’in Arap hayranları, Cihangir’deki kafesinin önünde kamp kurdu. Bir tur şirketi vasıtasıyla oyuncuyu görmek için İstanbul’a gelen grup, kafede saatlerce Korel’i bekledi.

  • 2 Bergüzar Korel nöbeti
    2 | 10

    HAYRANLARI KAFEDEN AYRILMIYOR
    HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi, kendisini görmek için İstanbul’a gelen Arap hayranlarıyla dolup taşıyor. Ünlü oyuncunun boş zamanlarını kafesinde geçirdiğini öğrenen hayranları mekânın önünden ayrılmıyor.

  • 3 Bergüzar Korel nöbeti
    3 | 10

    BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER
    Önceki gün, tur şirketiyle Korel’i görmek için İstanbul’a geldikleri öğrenilen bir grup Arap turist mekâna kamp kurdu.  Çalışanların Korel’in gelmeyeceğini söylemesine aldırış etmeyen grup, saatlerce oyuncuyu bekledi. Hayranları, Korel gelmeyince mekânın fotoğraflarını çekmekle yetindi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bergüzar Korel nöbeti
    4 | 10
  • 5 Bergüzar Korel nöbeti
    5 | 10
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 31 dakika önce
    makyaja karşıy(d)ım!!
Kalan karakter : 2000