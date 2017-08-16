Bergüzar Korel nöbeti

Bergüzer Korel’in Arap hayranları, Cihangir’deki kafesinin önünde kamp kurdu. Bir tur şirketi vasıtasıyla oyuncuyu görmek için İstanbul’a gelen grup, kafede saatlerce Korel’i bekledi.
HAYRANLARI KAFEDEN AYRILMIYOR
HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi, kendisini görmek için İstanbul’a gelen Arap hayranlarıyla dolup taşıyor. Ünlü oyuncunun boş zamanlarını kafesinde geçirdiğini öğrenen hayranları mekânın önünden ayrılmıyor.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Önceki gün, tur şirketiyle Korel’i görmek için İstanbul’a geldikleri öğrenilen bir grup Arap turist mekâna kamp kurdu. Çalışanların Korel’in gelmeyeceğini söylemesine aldırış etmeyen grup, saatlerce oyuncuyu bekledi. Hayranları, Korel gelmeyince mekânın fotoğraflarını çekmekle yetindi.