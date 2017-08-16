Bergüzar Korel nöbeti

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HAYRANLARI KAFEDEN AYRILMIYOR

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bergüzar Korel’in Cihangir’deki kafesi, kendisini görmek için İstanbul’a gelen Arap hayranlarıyla dolup taşıyor. Ünlü oyuncunun boş zamanlarını kafesinde geçirdiğini öğrenen hayranları mekânın önünden ayrılmıyor.