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Kedisiyle birlikteyken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da yayımlayan 46 yaşındaki sunucu, fiziği hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. İlginç ifadeler ve benzetmelere yer veren Akgül, "Yaşına göre çok güzelsin diyenler. Sanki 22 yaşındaki herkes çok güzel! Onlara 'yaşına göre çok çirkinsin' diyor musunuz? Yaş nedir? Erkekler bir kadında 20 yaş poposu ve 40 yaş zekası ister. Bende ikisi de bir arada çok şükür" notunu paylaştı.