Demet Akalın: 10 gündür kayıp!

Eşi Okan Kurt hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın, Bodrum’da sahneye çıktı.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Moralsiz olduğu gözlenen popçu konser öncesi soruları, “Üstümde ağır nazar var” diyerek geçiştirdi. Eşinin katılmadığı konserde Akalın’ın sahnede nüfus cüzdanının 10 gündür kayıp olduğunu açıklaması ise kafaları karıştırdı.
Öte yandan haciz haberlerinden sonra çiftin ilişkisinin sekteye uğradığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.
Önce Okan Kurt'un Demet Akalın'ı Bodrum konserinde yalnız bırakması ardından da Whatsaap profil fotoğrafını değiştirmesi dedikoduları alevlendirdi. Okan Kurt yaptığı açıklamada 'boşanma söz konusu değil, ticari borç yüzünden insan eşinden boşanır mı" dedi, Demet Akalın ise 'birlikteyiz' mesajı verdi. Yaşananların ardından Demet Akalın, dün Instagram sayfasında eşiyle el ele fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:
"İlk günümüz elele... Değişen, geçen seneler eller de inancım da ilk günkü gibi...#okankurt"