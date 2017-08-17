Demet Akalın: 10 gündür kayıp!

4 | 12

Önce Okan Kurt'un Demet Akalın'ı Bodrum konserinde yalnız bırakması ardından da Whatsaap profil fotoğrafını değiştirmesi dedikoduları alevlendirdi. Okan Kurt yaptığı açıklamada 'boşanma söz konusu değil, ticari borç yüzünden insan eşinden boşanır mı" dedi, Demet Akalın ise 'birlikteyiz' mesajı verdi. Yaşananların ardından Demet Akalın, dün Instagram sayfasında eşiyle el ele fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: