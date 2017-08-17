Safiye Soyman’dan yeni klip

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Üç saat süren çekimler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyman, şarkıyı geçtiğimiz sene Faik Öztürk’ten ayrıldıktan sonra onu düşünerek albümüne aldığını itiraf ederken “O dönem Faik Bey’e çok kızmıştım. O sebeple şarkıyı albüme aldım” dedi.



SHOW TV’nin beğeniyle izlenen ‘Dünya Güzellerim’ adlı programıyla ilgili de konuşan Soyman, “Reytinglerimiz çok güzel maşallah. Hindistan’da yıllarca anlatabileceğim anı biriktirdim” şeklinde konuştu.

Safiye Soyman