Safiye Soyman
ŞİPŞAK

Safiye Soyman’dan yeni klip

Şarkıcı Safiye Soyman, ‘Nankör’ adlı şarkısına Bodrum’da klip çekti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:29:16 Güncelleme: 10:30:29

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre;  Üç saat süren çekimler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyman, şarkıyı geçtiğimiz sene Faik Öztürk’ten ayrıldıktan sonra onu düşünerek albümüne aldığını itiraf ederken “O dönem Faik Bey’e çok kızmıştım. O sebeple şarkıyı albüme aldım” dedi.

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen ‘Dünya Güzellerim’ adlı programıyla ilgili de konuşan Soyman, “Reytinglerimiz çok güzel maşallah. Hindistan’da yıllarca anlatabileceğim anı biriktirdim” şeklinde konuştu.

  • Safiye Soyman
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