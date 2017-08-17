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İmer'in Mustafa Ceceli ile birlikte oturduğu yeni evinin balkonunda çekilen fotoğrafı Instagram'ı salladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları müthiş değişime dikkat çekerken, bazıları ise fotoğrafın photoshop'lu olduğu yorumunda bulundu.