Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti geçtiğimiz hafta Alaçatı'ya gitmiş, fazla kiloları dikkat çeken İmer'in hamile olduğu iddia edilmişti.
Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Selin İmer, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu.
İmer'in Mustafa Ceceli ile birlikte oturduğu yeni evinin balkonunda çekilen fotoğrafı Instagram'ı salladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları müthiş değişime dikkat çekerken, bazıları ise fotoğrafın photoshop'lu olduğu yorumunda bulundu.