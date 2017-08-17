ŞİPŞAK

Selin İmer'in son görüntüsü şaşırttı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:10:05

  • 1 Selin İmer'in son görüntüsü şaşırttı
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    Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti geçtiğimiz hafta Alaçatı'ya gitmiş, fazla kiloları dikkat çeken İmer'in hamile olduğu iddia edilmişti.

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    Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Selin İmer, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla tartışmalara son noktayı koydu.

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    İmer'in Mustafa Ceceli ile birlikte oturduğu yeni evinin balkonunda çekilen fotoğrafı Instagram'ı salladı.  Bazı sosyal medya kullanıcıları müthiş değişime dikkat çekerken, bazıları ise fotoğrafın photoshop'lu olduğu yorumunda bulundu.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 dakika önce
    Mustafa yanında çoçuğu gibi kalmış
  • Misafir 12 dakika önce
    BU ADAM BENİM BİLDİĞİM MUSTAFA OLAMAZ.DİNİ DUYGULARI ÜN TARAFA ÇIKARIP İNSANLARIN GÜNLÜNÜ KAZANAN BU İNSAN MUSTAFA OLAMAZ.BU NE REZİLLİK BU NE KEFAZELİK YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK.
  • Misafir 14 dakika önce
    Selim derken:))
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