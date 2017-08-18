Funda Arar yağmur dinlemedi

BKM Açıkhava’da 2017 etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Funda Arar konseri, İstanbul’daki yağmurlu havaya rağmen hayli ilgi gördü. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün Konserden hemen önce basınla bir araya gelen Arar “Harbiye’de yıllardır konser veriyorum ama her seferinde büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün de çok keyifli bir konser olacak. Çok hoş bir repertuvar hazırladık. Biletlerimiz merdivenlere kadar satıldı. Bunu duymak ve burada olmak harika bir şey” dedi.



TEPE’YLE SÜRPRİZ DÜET



Üç saat boyunca sahnede kalan Arar, konserine ‘Kaldırımlar’ şarkısıyla başladı. Konserinin ikinci bölümünde altı şarkılık akustik bir performansa imza atan Arar, yağmur altında romantizm rüzgârları estirdi. Arar bir ara kendisini izlemeye gelenler arasında bulunan Gökhan Tepe’yi sahneye çağırarak ‘Unutur mu Bir Kadın’ şarkısında düet yaptı. İkilinin performansı uzun uzun alkışlandı. Konseri izlemeye gelenler arasında Bergüzar Korel ve Behzat Gerçeker gibi isimler de vardı.







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