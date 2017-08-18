Amine Gülşe 'en güzeller' listesinde

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ABD merkezli 'msn.com' binlerce insanın verdiği oy sonucu belirlenen 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesini yayınladı. Barcelonalı Gerard Pique'nin aşkı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın birinci olduğu listeye, Amine Gülşe de 30'uncu sıradan girdi. Ünlü oyuncu, 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesine giren 'ilk Türk' olarak farkını ortaya koydu.