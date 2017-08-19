ŞİPŞAK

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:12:38

  • 1 Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi
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    Aşk Bodrum’da yaşanıyor! Çeşme’den Bodrum’a geçen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kaldıkları otelin bahçesindeki iskelede görüntülendi. Ünlü çift, gün boyu flörtleşip aşk tazeledi.

  • 2 Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Evlilik aşkı öldürmüyor! Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme’den Bodrum’a geçti.

  • 3 Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi
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    Geçen hafta Alaçatı’da el ele objektiflere takılan ünlü çift, Mazı-Çökertme arasındaki bir otelin bahçesinde görüntülendi. Yeşillikler içindeki alana kurulan iskelede güneşlenen ikili, adeta aşk tazeledi.

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  • 4 Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi
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    Sohbet sırasında aşka gelen çiftten İmirzalıoğlu, eşiyle şakalaştı. Bir süre flörtleşen ikili, daha sonra birbirlerini öpücüklere boğdu. Denize girmek yerine doğayla iç içe sohbet etmeyi tercih eden çift, gün boyu birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. Kobal ve İmirzalıoğlu’nun yakında tatil sezonunu kapatıp İstanbul’a dönecekleri öğrenildi.

  • 5 Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi
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