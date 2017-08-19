Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşka geldi

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Sohbet sırasında aşka gelen çiftten İmirzalıoğlu, eşiyle şakalaştı. Bir süre flörtleşen ikili, daha sonra birbirlerini öpücüklere boğdu. Denize girmek yerine doğayla iç içe sohbet etmeyi tercih eden çift, gün boyu birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu. Kobal ve İmirzalıoğlu’nun yakında tatil sezonunu kapatıp İstanbul’a dönecekleri öğrenildi.