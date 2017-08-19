Türkücü Alişan nişanlısı Eda Erol ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Çiftin oturduğu masasının yanına bir dilenci geldi.
Tutumlu kişiliğiyle tanınan Alişan muhabirlerin fotoğrafını çektiğini görünce dilenciye 5 lira verdi. Yüzü asılan Alişan bu durumdan hiç memnun kalmadı.
ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA
Bu haber bir Instagram hesabından da paylaşıldı. Bu paylaşımı gören Alişan şu açıklamayı yaptı: O fotoğrafın çekildiği yer benim Teşvikiye'deki kendi kafem. Ve 4 yıldır ben de, babam da böyle teyzeler veya ihtiyacı olanlara yemek de veriyoruz elimizden geleni de yapmaya calışıyoruz.. Fotoğrafın çekildiği gün de bu teyze yanımıza geldiğinde karnın aç mı teyze diye sordum ilk önce... Bana verdiği cevabı dinlerken çekilen onlarca poza yapacağınız "5 lira verdi ve bu durumdan hiç hoşnut kalmadı" haberine en uygun surat ifadesini bulmanız ve sayfanıza yayınlayıp hatta gazetede bile haber yapıp bana hakaret ve aşağılayıcı yorumlar almanız belki size göre bir haber ve başarısıdır kızlar...
Ama bana göre bu hiç hoş bir haber değil!!! Ama eğer hoşunuza gidiyorsa yapılan hakaretler canınız sağolsun... Ben tabii ki mükemmel bir insan değilim ve hiç bir zaman da böyle bir şey demedim.. Hepimiz insanız kusurlarımız da yanlışlarımız da var ve olacak... Ama kimsenin kimseye hakaret etmeye ve insanları yanlış yönlendirmeye hakkı yok!!!