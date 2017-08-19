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ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA

Bu haber bir Instagram hesabından da paylaşıldı. Bu paylaşımı gören Alişan şu açıklamayı yaptı: O fotoğrafın çekildiği yer benim Teşvikiye'deki kendi kafem. Ve 4 yıldır ben de, babam da böyle teyzeler veya ihtiyacı olanlara yemek de veriyoruz elimizden geleni de yapmaya calışıyoruz.. Fotoğrafın çekildiği gün de bu teyze yanımıza geldiğinde karnın aç mı teyze diye sordum ilk önce... Bana verdiği cevabı dinlerken çekilen onlarca poza yapacağınız "5 lira verdi ve bu durumdan hiç hoşnut kalmadı" haberine en uygun surat ifadesini bulmanız ve sayfanıza yayınlayıp hatta gazetede bile haber yapıp bana hakaret ve aşağılayıcı yorumlar almanız belki size göre bir haber ve başarısıdır kızlar...