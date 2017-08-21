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Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:15:02

  • 1 Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?
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    21 yıl önce Sibel Can'ı balkonda çırılçıplak görüntüleyen Posta muhabiri Ayhan Kimsesizcan, o fotoğrafları nasıl çektiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

  • 2 Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?
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    Geçtiğimiz haftalarda Hürriyet'in objektiflerine balkonda bikinli yakalanan Sibel Can magazin gündemini uzun süre meşgul etti.  Ünlü şarkıcının bu fotoğrafı, 21 yıl önce çekilen çıplak fotoğrafını da gündeme getirdi.

  • 3 Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?
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    Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını çeken Ayhan Kimsesizcan  o fotoğrafları nasıl çektiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İşte  Kimsesizcan'ın açıklamaları:

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  • 4 Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?
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    O zaman 26 yaşında olan Sibel Can bikiniyle denize, havuza giriyormuş. Bu istihbaratın geldiği 25 Mayıs 1996 Cumartesi günü bir oda tutup müşteri gibi kaldığı tatil köyüne gittim. Uçak, yol derken saat 21.00’de otele ulaştım. Baktım Sibel Can yemek salonunda. Beni tanır diye hiç ortalarda görünmeden, bir sandviç alıp odaya kapandım.

  • 5 Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?
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    Sabah 8.30’da kahvaltıya indim. Sibel Can yine oradaydı. Aynı hızla salondan çıktım. Sibel Can’ın kaldığı villaya hakim bir noktayı seçtim ve havuz başında şezlongumu o yöne çevirip sözüm ona güneşlenmeye yattım. Teleobjektif takılmış fotoğraf makinem havlumun altındaydı.

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