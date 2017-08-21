Posta muhabiri Ayhan Kimsesizcan, Sibel Can'ın çıplak fotoğrafını nasıl çekti?

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O zaman 26 yaşında olan Sibel Can bikiniyle denize, havuza giriyormuş. Bu istihbaratın geldiği 25 Mayıs 1996 Cumartesi günü bir oda tutup müşteri gibi kaldığı tatil köyüne gittim. Uçak, yol derken saat 21.00’de otele ulaştım. Baktım Sibel Can yemek salonunda. Beni tanır diye hiç ortalarda görünmeden, bir sandviç alıp odaya kapandım.