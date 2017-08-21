ŞİPŞAK

Deniz Doğulu evlendi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:02:41

  • 1 Deniz Doğulu evlendi
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    Kadir ve Kemal Doğulu'nun erkek kardeşi Deniz Doğulu, bir süredir birlikte olduğu Nazlı Emir ile evlendi.

  • 2 Deniz Doğulu evlendi
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    Çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldığı törende renkli anlar kameralara yansıdı.

  • 3 Deniz Doğulu evlendi
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    Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun pistten bir an olsun inmediği görkemli düğünün fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

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  • 4 Deniz Doğulu evlendi
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    Neslihan Atagül, düğüne dekolteden uzak bir kıyafetle katıldı.

  • 5 Deniz Doğulu evlendi
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    Abisi Kadir Doğulu'ya benzerliğiyle gündeme gelen Deniz Doğulu'nun müstakbel eşinin de Neslihan Atagül'e benzemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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