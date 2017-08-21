Deniz Doğulu evlendi

Kadir ve Kemal Doğulu'nun erkek kardeşi Deniz Doğulu, bir süredir birlikte olduğu Nazlı Emir ile evlendi.
Çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldığı törende renkli anlar kameralara yansıdı.
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun pistten bir an olsun inmediği görkemli düğünün fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Neslihan Atagül, düğüne dekolteden uzak bir kıyafetle katıldı.
Abisi Kadir Doğulu'ya benzerliğiyle gündeme gelen Deniz Doğulu'nun müstakbel eşinin de Neslihan Atagül'e benzemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.