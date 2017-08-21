Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar

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Paylaştığı bir fotoğrafının altına bir takipçisi 'Dünyadaki dövmek istediğim tek insansın ya sanki birilerine yanaşa yanaşa bir yerlere gelmişsin gibi. Oyunculuk desen yok, bilmiş roller geliyor hep öyle olduğu için de biraz tanınıyorsun' mesajını yazınca ünlü oyuncudan cevap gecikmedi.