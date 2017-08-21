ŞİPŞAK

Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:23:42

  • 1 Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar
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    Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci fotoğrafının altına nefret kusan takipçisine ayar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Özge Özpirinçci gelen kötü yorumlar karşısında sessiz kalmadı.

  • 2 Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar
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    Paylaştığı bir fotoğrafının altına bir takipçisi 'Dünyadaki dövmek istediğim tek insansın ya sanki birilerine yanaşa yanaşa bir yerlere gelmişsin gibi. Oyunculuk desen yok, bilmiş roller geliyor hep öyle olduğu için de biraz tanınıyorsun' mesajını yazınca ünlü oyuncudan cevap gecikmedi.

  • 3 Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar
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    Özge Özpirinçci nefret kusan takipçisine 'DM'den atıyorum psikoloğumun numarasını, çok işine yarayacak eminim.' mesajıyla karşılık verdi.

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  • 4 Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar
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YORUMLAR 3
  • Misafir 40 dakika önce
    AŞIK OLUNACAK ÇOK GÜZEL BİR KADIN SU GİBİ DERLER YA İŞTE TAM DA ODUR....
  • Misafir 42 dakika önce
    GÜZEL KADIN ALLAHI VAR YALAN SÖYLİYEN TAŞ OLUR ABİCİM...
  • Misafir 48 dakika önce
    cok guzelsiniz her rolu yakisan guzel bir Bayansin ømur buyu mutlulkari
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