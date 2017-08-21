Özge Özpirinçci'den takipçisine ayar

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci fotoğrafının altına nefret kusan takipçisine ayar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Özge Özpirinçci gelen kötü yorumlar karşısında sessiz kalmadı.
Paylaştığı bir fotoğrafının altına bir takipçisi 'Dünyadaki dövmek istediğim tek insansın ya sanki birilerine yanaşa yanaşa bir yerlere gelmişsin gibi. Oyunculuk desen yok, bilmiş roller geliyor hep öyle olduğu için de biraz tanınıyorsun' mesajını yazınca ünlü oyuncudan cevap gecikmedi.
Özge Özpirinçci nefret kusan takipçisine 'DM'den atıyorum psikoloğumun numarasını, çok işine yarayacak eminim.' mesajıyla karşılık verdi.